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Константин Зырянов: с руководством «Торпедо» встречался. Из «Амкара» тоже звонили

Константин Зырянов: с руководством «Торпедо» встречался. Из «Амкара» тоже звонили
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Бывший тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, что после ухода из новороссийской команды в конце прошлого года он мог возглавить московское «Торпедо» и пермский «Амкар».

– Сразу после «Черноморца» было много слухов о будущем Зырянова: «Амкар», «Торпедо» – что из этого правда?
– Да всё правда. И там и там общался с руководителями. С торпедовскими даже встречался. Но быстро всё затихло. Из «Амкара» тоже звонили. Как и ещё из двух команд.

– Почему с «Торпедо» не сложилось?
– Сменилось руководство. С новым контакта у меня не было.

– Окей. А что «Амкар»?
– Предпочёл остаться в Петербурге. Хотя задачи там были. Ещё два предложения – из Первой и Второй лиги (зона «Серебро»). Но я понимал – мне нужно взять паузу и немного передохнуть, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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