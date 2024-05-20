Константин Зырянов: с руководством «Торпедо» встречался. Из «Амкара» тоже звонили

Бывший тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, что после ухода из новороссийской команды в конце прошлого года он мог возглавить московское «Торпедо» и пермский «Амкар».

– Сразу после «Черноморца» было много слухов о будущем Зырянова: «Амкар», «Торпедо» – что из этого правда?

– Да всё правда. И там и там общался с руководителями. С торпедовскими даже встречался. Но быстро всё затихло. Из «Амкара» тоже звонили. Как и ещё из двух команд.

– Почему с «Торпедо» не сложилось?

– Сменилось руководство. С новым контакта у меня не было.

– Окей. А что «Амкар»?

– Предпочёл остаться в Петербурге. Хотя задачи там были. Ещё два предложения – из Первой и Второй лиги (зона «Серебро»). Но я понимал – мне нужно взять паузу и немного передохнуть, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.