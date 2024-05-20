Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Джикия: сын Соболева сам попросил вывести меня на матч с «Рубином»

Игрок «Спартака» Джикия: сын Соболева сам попросил вывести меня на матч с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:1) его выводил на поле сын форварда красно-белых Александра Соболева.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Бонгонда – 20'     2:0 Зобнин – 28'     3:0 Мартинс – 64'     3:1 Даку – 77'    

«На поле меня выводил сын Александра Соболева Сергей и почему он держал в руках игрушечного кабанчика? Потому что у мелкого такое прозвище. Недавно мы сидели все вместе, Саша был с сыном, и, когда я сказал, что у меня будет прощальный матч, Сергей чуть расстроился и попросил отца разрешения вывести меня на матч», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Об уходе Георгия из «Спартака» по завершении нынешнего сезона стало известно в субботу, 18 мая.

Материалы по теме
Александр Мостовой: Джикия в ЦСКА? А почему бы и нет? Чего мы только не видели в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android