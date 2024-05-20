Малафеев: «Краснодар» способен отобрать очки у «Динамо» и перевернуть всё с ног на голову

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Динамо» лидирует и демонстрирует неплохой футбол, но списывать «Зенит» со счетов преждевременно.

«Зениту» сейчас жизненно необходимо побеждать «Ростов». Это будет важнейший шаг в борьбе за чемпионство. И, конечно, «Зениту» нужна помощь «Краснодара», который в этот же день встречается с «Динамо». «Быки» способны отобрать очки у лидера и тем самым перевернуть всё с ног на голову в этой концовке», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу на первом месте располагается московское «Динамо». На счету сине-бело-голубых 56 очков. Петербургский «Зенит» пребывает на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 54 очка. Третьим идёт «Краснодар». На счету южан 53 очка. При этом они в последнем туре сыграют с «Динамо».