Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Месси и Ди Мария — в заявке сборной Аргентины на товарищеские матчи перед Кубком Америки

Ассоциация футбола Аргентины на своём официальном сайте объявила расширенный состав национальной команды страны на товарищеские матчи со сборными Эквадора (9 июня) и Гватемалы (14 июня) накануне начала Кубка Америки – 2024.

Расширенный список включает 29 игроков.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»).

Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Науэль Молина («Атлетико»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Лукас Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Валентин Барко («Брайтон»).

Полузащитники: Гвидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Монца»).

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Анхель Корреа («Атлетико»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

Отметим, что заявить на континентальный турнир национальные команды Южной Америки могут только 25 игроков, которых тренерский штаб сборной Аргентины определит к концу подготовки к Кубку Америки.

Напомним, Кубок Америки – 2024 пройдёт с 20 июня по 14 июля в США. Сборная Аргентины откроет соревнование матчем с национальной командой Перу, который пройдёт 20 июня.