Малафеев: такой борьбы в РПЛ не видел давно — каждое очко на вес золота!

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Такой напряжённой борьбы за титул РПЛ не видел давно! Каждое очко на вес золота, и прогнозировать исход чемпионата сейчас просто невозможно. Нам остаётся только наслаждаться этой интригой и каждому болеть за свою команду!» — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу на первом месте располагается московское «Динамо». На счету сине-бело-голубых 56 очков. Петербургский «Зенит» пребывает на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 54 очка. Третьим идёт «Краснодар». На счету южан 53 очка. При этом они в последнем туре сыграют с «Динамо».