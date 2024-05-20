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Агент Сутормина: будем ждать, что предложит руководство «Зенита»

Агент Сутормина: будем ждать, что предложит руководство «Зенита»
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Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, оценил выступление своего клиента в аренде в «Сочи».

«Мы уходили в «Сочи» получить игровую практику. Мы её получали, могли выступить сильнее. Алексей старался выкладываться максимально. Он забил два гола, отдал результативную передачу. Еще остаётся игра в Казани с «Рубином», где он постарается также выложиться. А потом Алексей вернётся в «Зенит», У Сутормина ещё год контракта с клубом. Будем ждать, что предложит руководство «Зенита», – приводит слова Сутормина «Спорт день за днём».

Отметим, что Сутормин был арендован сочинским клубом минувшей зимой. В составе «Сочи» 30-летний полузащитник провел девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три раза побеждал в матчах за Суперкубок. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

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