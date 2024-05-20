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Зырянов назвал главные ошибки, из-за которых Россия не вышла на ЧМ-2010

Зырянов назвал главные ошибки, из-за которых Россия не вышла на ЧМ-2010
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Бывший футболист сборной России Константин Зырянов поделился мыслями о причине неудачи национальной команды во время отбора к ЧМ-2010.

ЧМ-2010 - Европа . Плей-офф. 1-й матч
14 ноября 2009, суббота. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Словения
1:0 Билялетдинов – 41'     2:0 Билялетдинов – 51'     2:1 Печник – 87'    

– Вернёмся к Марибору. В чём была главная ошибка?
– Думаю, их было много. В том, что пропустили в Москве. Или в том, что не забили в «Лужниках» третий. Мы же действительно легко повели 2:0. Возможно, потом замены что-то сломали. Вроде бы выпустили игрока в атаку, и мы пропустили. Более того, они могли забить второй. Уже после первого матча все понимали: легко не будет. Пропущенный гол на своём поле сильно бил по нашим шансам. А то, что было в Мариборе, вы и сами видели, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сборная России по футболу не смогла решить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира 2010 года в ЮАР, так как проиграла по сумме двух матчей сборной Словении.

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