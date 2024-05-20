Зырянов назвал главные ошибки, из-за которых Россия не вышла на ЧМ-2010

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов поделился мыслями о причине неудачи национальной команды во время отбора к ЧМ-2010.

– Вернёмся к Марибору. В чём была главная ошибка?

– Думаю, их было много. В том, что пропустили в Москве. Или в том, что не забили в «Лужниках» третий. Мы же действительно легко повели 2:0. Возможно, потом замены что-то сломали. Вроде бы выпустили игрока в атаку, и мы пропустили. Более того, они могли забить второй. Уже после первого матча все понимали: легко не будет. Пропущенный гол на своём поле сильно бил по нашим шансам. А то, что было в Мариборе, вы и сами видели, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сборная России по футболу не смогла решить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира 2010 года в ЮАР, так как проиграла по сумме двух матчей сборной Словении.