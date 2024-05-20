Константин Зырянов назвал лучшего партнёра и тренера в карьере

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о лучших футбольных личностях в своей игровой карьере.

– Лучший партнёр в вашей команде?

– Назову двух – Сергей Кормильцев и Андрей Аршавин.

– Лучший тренер?

– Выберу Спаллетти. Там был симбиоз всех футбольных вещей. Конечно, могу отметить и Оборина, который объяснял нам много тактических моментов. И Шевченко – там вообще украинская школа футбола. Плюс голландская – Адвокат, Хиддинк, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Константин Зырянов за свою карьеру играл в «Амкаре», московском «Торпедо» и «Зените». На его счету также 52 матча за сборную России по футболу, в которых Зырянов забил семь мячей.