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Константин Зырянов назвал лучшего партнёра и тренера в карьере

Константин Зырянов назвал лучшего партнёра и тренера в карьере
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о лучших футбольных личностях в своей игровой карьере.

– Лучший партнёр в вашей команде?
– Назову двух – Сергей Кормильцев и Андрей Аршавин.

– Лучший тренер?
– Выберу Спаллетти. Там был симбиоз всех футбольных вещей. Конечно, могу отметить и Оборина, который объяснял нам много тактических моментов. И Шевченко – там вообще украинская школа футбола. Плюс голландская – Адвокат, Хиддинк, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Константин Зырянов за свою карьеру играл в «Амкаре», московском «Торпедо» и «Зените». На его счету также 52 матча за сборную России по футболу, в которых Зырянов забил семь мячей.

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