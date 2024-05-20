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Александр Головин: статистика выступлений, голы, голевые передачи, ассисты, Монако, сборная России по футболу

Статистика полузащитника «Монако» Александра Головина в шестом сезоне во Франции
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Полузащитник «Монако» Александр Головин концовку европейского сезона пропустил из-за травмы, но до повреждения успел принять участие в 27 матчах и попасть в несколько символических сборных Лиги 1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой 27-летнего россиянина в шестом для него сезоне во Франции.

Александр Головин Подробнее
  • Матчи: 27 (25 — чемпионат Франции, 2 — Кубок Франции)
  • Голы: 6
  • Результативные передачи: 6
  • Количество минут на поле: 2366 (96% от максимально возможного в сезоне*)
  • Жёлтые и красные карточки: 9+1
  • Процент точности пасов: 75,4%

* Головин пропустил 10 матчей сезона из-за дисквалификаций или травмы. Эти игры не учитывались при подсчёте общего возможного времени.

Всего за «Монако» в 203 матчах у Головина 31 гол и 39 результативных передач. В концовке нынешнего сезона он получил приз за успешный сезон от болельщиков своей команды.

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