Агент Чистякова: Дмитрию не хочется играть в Первой лиге

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы российского защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявил, что футболист не хочет играть в Первой лиге. Во второй половине нынешнего сезона игрок выступает за клуб «Сочи», который досрочно вылетел из РПЛ.

«Сочи» — хороший клуб, но играть в Первой лиге Дмитрию не хочется. У него действующий контракт с «Зенитом», так что игрок вернётся в петербургский клуб», — приводит слова Андрея Талаева Metaratings.

Напомним, Дмитрий Чистяков имеет действующее трудовое соглашение с петербургским «Зенитом», рассчитанное до лета 2025 года. Минувшей зимой защитник на правах аренды перебрался в «Сочи». За южан российский футболист будет выступать до конца июня.