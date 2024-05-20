Акинфеев выйдет в старте ЦСКА на матч с «Пари НН» после трёх пропущенных игр

Сегодня, 20 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 20:00 мск.

В стартовом составе ЦСКА выйдет голкипер Игорь Акинфеев. Отметим, что до этого вратарь пропустил три подряд матча армейцев во всех турнирах. Последний раз Акинфеев выходил на поле 6 мая в игре с «Рубином» (2:2) в 27-м туре РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день команда Владимира Федотова располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы занимают 14-е место, лишь на одно очко опережая идущую в зоне вылета «Балтику». При этом «Пари НН» провёл на одну игру меньше.