«Химки» вернулись в РПЛ спустя год после вылета

Подмосковные «Химки» досрочно обеспечили себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Подопечные Андрея Талалаева вернулись в высший дивизион спустя год после вылета.

Перед началом матча 33-го тура Мелбет Первой лиги с «Кубанью» в активе «Химок» было 60 очков. «Акрон», идущий на третьем месте, уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) и лишился шансов на попадание в топ-2. Таким образом, команда из Тольятти с 56 очками потеряла математические шансы на то, чтобы догнать химчан.

На момент написания новости в матче 33-го тура «Кубань» — «Химки» идёт 85-я минута. Счёт 1:0 в пользу гостей.

В последнем туре Первой лиги «Химки» на своём поле будут принимать новороссийский «Черноморец». Встреча состоится 25 мая. Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.