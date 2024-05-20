«Акрон» в гостях проиграл «Арсеналу» и лишился шансов напрямую попасть в РПЛ

Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором тульский «Арсенал» принимал «Акрон» из Тольятти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 17:45 по московскому времени. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола в минувшей встрече стал Джонатан Окоронкво. Нигерийский нападающий хозяев отличился на 28-й минуте матча.

Отметим, что эти команды играли друг с другом в первом круге текущего сезона. В рамках 3-го тура Первой лиги их матч завершился победой команды из Тольятти со счётом 5:1.

Напомним, после 33 матчей Первой лиги тульская команда имеет на своём счету 55 очков. Она занимает четвёртое место в турнирной таблице. Что касается «Акрона», то на его счету 56 очков. Команда идёт третьей. Отметим, что тольяттинцы потеряли шансы напрямую попасть в РПЛ за тур до окончания сезона Первой лиги.