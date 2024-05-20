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Махачкалинское «Динамо» и «Химки» досрочно вышли в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Химки» досрочно вышли в РПЛ
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Махачкалинское «Динамо» и «Химки» досрочно поднялись из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу. Команды в следующем сезоне сыграют в РПЛ.

Напомним, две первые команды напрямую выходят в РПЛ, клубы, занявшие третье и четвёртое места, играют в стыковых матчах. После того как «Акрон» сегодня, 20 мая, в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона.

Сейчас клуб из Дагестана, сыгравший 33 матча, имеет на своём счету 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. После 32 игр «Химки» с 60 очками идут вторыми. «Акрон» (56 очков в 33 играх) за тур до окончания сезона идёт третьим, а тульский «Арсенал» (55 очков в 33 играх) — четвёртым.

Таблица Первой лиги
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