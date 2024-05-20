Сенников высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.

— Станет ли Джикия усилением для «Локомотива»?

— Он опытный защитник, который может отлично помочь.

— Джикия сильнее, чем Евгений Морозов и Жерзино Ньямси?

— Ньямси с Морозовым последние игры неплохо выглядели. Всё будет понятно по ситуации, уже после того, как состоится возможный переход Джикии в клуб.

— Не унизительно ли для «Локомотива» брать игрока, который оказался не нужен «Спартаку»?

— Есть опыт хороших переходов игроков, и в то время, когда я играл за «Локомотив». Те переходы помогли нам стать чемпионами. Думаю, ничего такого тут нет. Здесь нужно понять, насколько нужен Джикия «Локомотиву» и какая в него вера. Но и сам Джикия должен переходить не ради перехода, а чтобы быть лидером команды», — приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.