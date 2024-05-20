«Бавария» рассматривает замену Тухеля тренером «Брентфорда» — Кристиан Фальк

Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк входит в число потенциальных кандидатов на замену Томаса Тухеля в «Баварии». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети X (ранее Twitter).

Как отмечает источник, боссы мюнхенского клуба наблюдают за претендентами на пост наставника команды из числа возглавляющих клубы английской Премьер-лиги тренеров. Так, в поле зрения «Баварии» попал Томас Франк, который сохранил «Брентфорд» в лиге по итогам минувшего сезона-2023/2024. Сообщается, что, вероятно, с тренером английского клуба уже вступили в переговоры.

50-летний Франк тренирует «Брентфорд» с октября 2018 года. При нём команда по итогам сезона-2020/2021 Чемпионшипа вышла в английскую Премьер-лигу. «Брентфорд» по итогам минувшего розыгрыша лиги находится на 16-м месте, имея в активе 39 очков.

«Бавария» по итогам минувшего сезона заняла третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Отметим, что мюнхенцы не выиграли ни одного трофея в нынешнем сезоне.