Константин Зырянов рассказал, что изменил бы в своей карьере

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о своей профессиональной карьере футболиста.

– Вы довольны своей карьерой?

– То, что я поиграл до 40, дорогого стоит. Не скажу, что все мои решения были правильными. И сейчас, конечно, смотрю на свою карьеру иначе, чем в период, когда был футболистом. Может, правильнее было в «Амкаре» ещё на несколько лет остаться. Или стоило уйти из «Торпедо» пораньше. Агент у меня появился только в 29 лет, когда переходил в «Зенит» – это, конечно, поздно. Много подобных моментов, которые, вероятно, изменил бы. Но ни о чём не жалею, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, с 2007 по 2017 год Зырянов выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Также экс-футболист выступал за «Торпедо» и «Амкар» Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».