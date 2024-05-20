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Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые в своей истории

Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые в своей истории
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Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые за 97 лет. До этого клуб ни разу не выступал в высшей лиге.

Напомним, после того как «Акрон» сегодня, 20 мая, в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую и обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.

После 33 туров Первой лиги первое место в турнирной таблице занимают подмосковные «Химки», на счету которых 63 очка. Клуб из Дагестана имеет на своём счету 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Акрон» (56 очков в 33 играх) за тур до окончания сезона идёт третьим, а тульский «Арсенал» (55 очков в 33 играх) — четвёртым.

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