Константин Зырянов: состав сборной России в 2012-м был сильнее, чем в 2008-м

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов поделился мнением о составе национальной команды образца 2012 года.

«Команда у нас была играющая. Я считаю, что состав был даже сильнее, чем в 2008-м. Психологически в первую очередь. Жернова Марибора через себя уже пропустили. Опытные, закалённые футболисты. Кто-то, может, меня осудит за эти слова, но это моё мнение. Оценивая случившееся тогда, уже как тренер могу сказать, что нас, скорее всего, не совсем правильно подвели к турниру. Может, помните, мы ещё до первого матча вынесли итальянцев 3:0 в товарищеской встрече, потом разгромили чехов 4:1. Но вместо того, чтобы набирать, мы только сбавляли. Не становились свежее. В 2008-м было иначе – мы набирали и к плей-офф вышли на пик. А здесь, возможною, тренерский штаб ошибся в расчётах на несколько дней», – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.