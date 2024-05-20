Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов высказался о первом в истории клуба выходе в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о первом в истории клуба выходе в РПЛ.

«Эмоции зашкаливают! Это супер! Команда и тренерский штаб — большие молодцы. Самое главное — это достижение болельщиков. Мы собрали на последнем матче 22 тысячи болельщиков. Это говорит о том, что в Дагестане любят футбол и он здесь побеждает. Огромное спасибо Сергею Алимовичу Меликову, потому что без него это было бы невозможно.

Отдельная благодарность Гаджи Муслимовичу, потому что это наш гигант. Без его опеки и присутствия я не понимаю, как бы это было. Я знаю, что происходило с Гаджи Муслимовичем в это время — большой ему поклон. Всех болельщиков поздравляю с таким огромным достижением! Теперь надо чуть выдохнуть, готовиться к игре 25-го числа и попытаться завоевать титул», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.