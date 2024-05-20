Источник: воспитанник «Ахмата» Умаев может получить гражданство Казахстана

Нападающий казахстанского «Актобе» Идрис Умаев близок к к тому, чтобы стать гражданином Республики Казахстан, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, Умаев контактирует с тренерским штабом сборной Казахстана и после обретения гражданства страны может дебютировать за национальную команду уже в ближайших матчах сборной.

25-летний Умаев является воспитанником «Ахмата», за основную команду которого провёл 17 матчей, отметившись одной результативной передачей. С января 2024-го футболист выступает в составе казахстанского «Актобе», забив четыре гола и оформив две голевые передачи в восьми матчах чемпионата страны. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Умаева в € 175 тыс.