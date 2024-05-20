Евгений Ловчев — о «Спартаке»: брать только иностранцев, доверять только им — аморально

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о работе спортивного директора клуба Томаша Амарала, а также высказался о ситуации с уходом из стана красно-белых Георгия Джикии.

«Для меня непонятны некоторые вещи. Есть главные руководители «Спартака». И вот они берут на должность спортивного директора этого Амарала. Брать только иностранцев, доверять только им — это аморально. И он русских даже не рассматривал на пост тренера. Я просто возмущён, что это руководство «Спартака» позволяет этому Амаралу плохо говорить о некоторых российских специалистах.

Есть два русских тренера. Карпин работает хорошо с очень средней командой. Черчесов выигрывал с «Легией» и «Ференцварошем». Сказку сделал для нас со сборной.

И позволили расправиться с Джикией. По‑другому я это не вижу. Это капитан команды! При Старостине было бы уважение к этому человеку. Да, расстались бы, возможно, но по‑другому», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака». К работе он приступит с сезона-2024/2025. Сейчас обязанности главного тренера столичного клуба исполняет Владимир Слишкович.

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.