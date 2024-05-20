Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — ЦСКА: Мусаев удвоил преимущество армейцев на 22-й минуте

«Пари НН» — ЦСКА: Мусаев удвоил преимущество армейцев на 22-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Перерыв
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'    

На 10-й минуте армейцы открыли счёт в матче. В их составе отличился полузащитник Иван Обляков. На 22-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев удвоил преимущество гостей.

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между ЦСКА и «Пари НН» победу со счётом 3:2 одержали армейцы. По состоянию на сегодняшний день команда Владимира Федотова располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы занимают 14-е место, лишь на одно очко опережая идущую в зоне вылета «Балтику». При этом «Пари НН» провёл на одну игру меньше.

Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android