Игрок «Локомотива» Карпукас рассказал, сколько денег тратит в месяц

21-летний полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.

— Несколько лет назад говорил, что тебе нужно на жизнь 70 тысяч в месяц. Сейчас сумма поменялась?

— Да, изменилась. Она выросла, потому что я перестал жить на базе, у меня есть девушка. Всё это взаимосвязано. Расходы выросли в несколько раз. Сейчас в месяц выходит чуть-чуть больше 200 тысяч.

— Сказался ли на тебе рост цен?

— Инфляция, наверное, есть, значит, многое выросло. Замечаю это. Честно скажу, не ориентируюсь по ценам в магазинах. Это больше к девушке вопрос. А так она обычно мне всё докладывает. Просто говорит, что за определённые деньги нельзя купить то, что можно было раньше», — приводит слова Карпукаса Sport24.

Напомним, 21-летний Карпукас является воспитанником академии московского «Локомотива». За основной состав железнодорожников Артём дебютировал в 2022 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карпукаса в € 6 млн.