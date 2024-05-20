«Пари НН» — ЦСКА: Зделар забил дебютный гол за армейцев и довёл дело до разгрома

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу армейцев.

На 10-й минуте армейцы открыли счёт в матче. В их составе отличился полузащитник Иван Обляков. На 22-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев удвоил преимущество гостей. На 37-й минуте полузащитник Саша Зделар забил свой дебютный гол за ЦСКА и довёл дело до разгрома.

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между ЦСКА и «Пари НН» победу со счётом 3:2 одержали армейцы. По состоянию на сегодняшний день команда Владимира Федотова располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы занимают 14-е место, лишь на одно очко опережая идущую в зоне вылета «Балтику». При этом «Пари НН» провёл на одну игру меньше.