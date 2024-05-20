Гендиректор «Динамо» Мх Газизов обратился к болельщикам клуба после выхода в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов обратился к болельщикам команды после досрочного выхода в Российскую Премьер-Лигу.

«Всех болельщиков поздравляем. Наконец-то выдохнули и в следующем матче будем бороться за чемпионство. Вперёд, «Динамо» Махачкала!» — сказал Газизов в видео, опубликованном в телеграм-канале махачкалинского клуба.

Напомним, после того как «Акрон» сегодня, 20 мая, в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» вышло в Российскую Премьер-Лигу впервые за 97 лет. До этого клуб ни разу не выступал в высшей лиге.