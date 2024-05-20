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«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче 33-го тура Первой лиги

«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче 33-го тура Первой лиги
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Сегодня, 20 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Богданом Головко (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Алейников – 52'     1:1 Гонгадзе – 79'    

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 52-й минуте гости вышли вперёд. Отличился полузащитник Василий Алейников. Автозаводцы смогли отыграться на 79-й минуте. Автором гола стал нападающий Георгий Гонгадзе.

После этой игры в активе «Торпедо» стало 44 очка. Чёрно-белые располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Шинник» набрал 48 очков и поднялся на седьмую строчку.

Турнирная таблица Первой лиги
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