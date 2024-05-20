«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче 33-го тура Первой лиги

Сегодня, 20 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Богданом Головко (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 52-й минуте гости вышли вперёд. Отличился полузащитник Василий Алейников. Автозаводцы смогли отыграться на 79-й минуте. Автором гола стал нападающий Георгий Гонгадзе.

После этой игры в активе «Торпедо» стало 44 очка. Чёрно-белые располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Шинник» набрал 48 очков и поднялся на седьмую строчку.