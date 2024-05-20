Гендиректор «Химок» Оленев: выход в РПЛ — результат работы и усилий целого механизма

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о возвращении подмосковной команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Хочу поздравить всех наших болельщиков, команду, тренерский штаб. Выход в РПЛ — важный момент для «Химок». Я в самом начале сезона говорил, что наша главная задача — вернуться. Эту задачу перед нами ставил и наш инвестор. Благодаря всем усилиям, работе тренеров, каждого игрока и сотрудника мы можем наблюдать этот результат. Это работа целого механизма. Всем огромное спасибо», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после того как «Акрон» сегодня, 20 мая, в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.