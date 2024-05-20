Агент Помазуна: психологически Илье тяжеловато бороться за выживание в «Урале»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента. Cафонов сообщил, что к игроку есть интерес от европейских клубов.

«Нет такого, что Тороп получил травму, значит, Помазун возвращается. Вообще, Илья принадлежит ЦСКА, у него трёхлетний контракт. В первую очередь с ЦСКА надо договариваться. Психологически ему тяжеловато бороться за выживание (в «Урале»). Будем стараться найти варианты или в Европе, или в России. Интерес (к нему) есть.

Хочется за какие-то титулы побороться. В Европе есть проблемы с получением рабочей визы. Политическая ситуация такая, что непросто. Ему нравится город, в котором он играет, нравится команда, но хотелось бы развития», — приводит слова Сафонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Помазун принадлежит ЦСКА и выступает за «Урал» на правах аренды. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 33 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.