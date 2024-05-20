В «Химках» высказались о будущем Андрея Талалаева после выхода в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал будущее главного тренера подмосковной команды Андрея Талалаева после выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу. Специалист возглавляет «Химки» с апреля 2023 года.

«С Андреем Талалаевым у нас был подписан большой пятилетний контракт. Он продолжает действовать», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата Владимиром Четвериком.

Напомним, после того как «Акрон» сегодня, 20 мая, в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» под руководством Андрея Талалаева не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую и обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.