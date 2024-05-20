Первая лига: результаты матчей 33-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 20 мая, завершился 33-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 33-го тура Мелбет Первой лиги:

«Торпедо» М — «Шинник» — 1:1;

«Сокол» — «Волгарь» — 1:0;

«Кубань» — «Химки» — 0:1;

«Нефтехимик» — «Ленинградец» — 1:2;

«Арсенал» — «Акрон» — 1:0;

«Тюмень» — «КАМАЗ» — 2:0;

«СКА-Хабаровск» — «Алания» — 0:1;

«Динамо» Мх — «Родина» — 2:0;

«Черноморец» — «Енисей» — 0:2.

По итогам 33 туров в Мелбет Первой лиге на первом месте в турнирной таблице снова оказались «Химки». На счету подмосковной команды стало 63 очка. На второй строчке по-прежнему находится махачкалинское «Динамо», у которого 61 очко. Оба клуба обеспечили себе досрочный выход в Российскую Премьер-Лигу за тур до конца сезона. «Акрон» и тульский «Арсенал» находится на третьей и четвёртой строчках соответственно. Команды примут участие в переходных матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

В зоне вылета находятся ещё имеющий шансы спастись в последнем туре «Ленинградец» (34 очка), а также команды, чьи судьбы окончательно определились, «Волгарь» (31 очко) и «Кубань» (23 очка).