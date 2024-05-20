Матч с «Пари НН» стал для Кирилла Набабкина 300-м в РПЛ

37-летний защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин появился на поле в матче 29-го тура чемпионата с «Пари НН», выйдя на замену на 75-й минуте встречи. Эта игра стала для футболиста 300-й в Российской Премьер-Лиге. 236 матчей Кирилл провёл в составе ЦСКА, ещё 64 матча — в составе «Москвы». На момент написания новости идёт 84-я минута, счёт 5:2 в пользу армейцев.
Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и одна в Суперкубке страны.
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