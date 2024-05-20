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Матч с «Пари НН» стал для Кирилла Набабкина 300-м в РПЛ

Матч с «Пари НН» стал для Кирилла Набабкина 300-м в РПЛ
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37-летний защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин появился на поле в матче 29-го тура чемпионата с «Пари НН», выйдя на замену на 75-й минуте встречи. Эта игра стала для футболиста 300-й в Российской Премьер-Лиге. 236 матчей Кирилл провёл в составе ЦСКА, ещё 64 матча — в составе «Москвы». На момент написания новости идёт 84-я минута, счёт 5:2 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'     1:3 Стоцкий – 48'     1:4 Давила – 56'     2:4 Босельи – 77'     2:5 Заболотный – 83'     2:6 Глебов – 90'    

Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и одна в Суперкубке страны.

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