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«Пари НН» — первый клуб в истории чемпионатов России, пропустивший 6+ голов дважды подряд

Футбольный клуб «Пари НН» – первая команда в истории чемпионатов России, пропустившая 6+ голов в двух матчах подряд, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, нижегородцы уступили «Сочи» в матче 28-го тура со счётом 1:6, а сегодня, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Пари НН» проиграл московскому ЦСКА со счётом 2:6.

Игра между «Пари НН» и ЦСКА проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу армейцев.

После 29 туров команда Владимира Федотова располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Нижегородцы занимают 14-е место, имея в активе 29 очков.