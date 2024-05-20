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«Пари НН» — первый клуб в истории чемпионатов России, пропустивший 6+ голов дважды подряд

«Пари НН» — первый клуб в истории чемпионатов России, пропустивший 6+ голов дважды подряд
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Футбольный клуб «Пари НН» – первая команда в истории чемпионатов России, пропустившая 6+ голов в двух матчах подряд, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, нижегородцы уступили «Сочи» в матче 28-го тура со счётом 1:6, а сегодня, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Пари НН» проиграл московскому ЦСКА со счётом 2:6.

Игра между «Пари НН» и ЦСКА проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу армейцев.

После 29 туров команда Владимира Федотова располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Нижегородцы занимают 14-е место, имея в активе 29 очков.

МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
12 апреля 2010, понедельник. 17:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
0 : 3
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 Филонов (Чурляев, Ермолаев) – 14:19 (5x4)     0:2 Здунов (Лебедев, Ермолаев) – 21:35 (5x5)     0:3 Ишмаметьев (Филонов, Ермолаев) – 55:03 (5x5)    
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