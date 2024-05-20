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Точилин рассказал, кого считает лучшим вратарём нынешнего сезона РПЛ

Точилин рассказал, кого считает лучшим вратарём нынешнего сезона РПЛ
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о том, кто должен стать обладателем звания лучшего голкипера нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Считаю Илью Лантратова лучшим вратарём сезона. На сегодняшний день «Локомотив» ещё имеет шансы попасть в тройку, а это прямая заслуга Лантратова, так как он много выручал и оставлял москвичей в игре.

Что касается Евгения Латышонка, вторую часть чемпионата он проводит неплохо, но команда борется за выживание. Было бы странно, если бы оттуда вратарь попадал в категорию лучших.

Сафонов тоже хорош, но если брать влияние на результат, то Лантратов в этом плане лучше», — приводит слова Точилина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Лантратов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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