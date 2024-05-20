Круговорот фигни и итоги АПЛ. ХиТ#185

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:00 — Привет и пока!

04:27 — «Сити» – чемпион. Да, опять. Разбираемся, как с этим жить

15:35 — Короткие итоги для топ-клубов АПЛ

01:06:55 — Наш традиционный спор из-за Аллегри, который психанул

01:21:44 — Кто ключевой футболист «Байера»? А кто ещё проходил чемпионат Германии без поражений?

01:35:00 — Однажды мы перестанем говорить о Хави, но не в этот раз

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Кирилл хочет, чтобы Адриен Рабьо следующий сезон начал в новом клубе.

Гриша догадывается, почему одна из команд АПЛ хочет отменить VAR.

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