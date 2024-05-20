Ловчев: немного перестал уважать Галицкого за отставку Ивича, ведь могли взять золото

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своём отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому после отставки Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

«Я немного перестал уважать Сергея Николаевича Галицкого. За то, что он убрал тренера. И в какое время убрал?! Он же не извиняется перед публикой за это.

Они не станут чемпионами. А если станут… приеду к ним, и пускай бьёт меня каждый, кто меня не любит. А ведь могли взять золото», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.

После 29 туров чемпионата России по футболу на первом месте располагается московское «Динамо». На счету сине-бело-голубых 56 очков. Петербургский «Зенит» пребывает на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 54 очка. Третьим идёт «Краснодар». На счету южан 53 очка. При этом они в последнем туре сыграют с «Динамо».