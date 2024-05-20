Будущий тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился эмоциями от ухода из «Фейеноорда»

Нидерландский тренер Арне Слот прокомментировал свой уход с поста наставника «Фейеноорда». Напомним, 20 мая «Ливерпуль» официально объявил, что специалист станет их главным тренером с 1 июня этого года.

«Мне было нелегко закрыть дверь клуба, в котором я пережил столько прекрасных моментов и успешно работал со столькими замечательными людьми. Я наслаждался тремя невероятными годами в «Фейеноорде».

«Но возможность стать главным тренером в английской Премьер-лиге, в одном из крупнейших клубов мира, трудно игнорировать», — приводит слова Слота журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

45-летний Арне Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.