Форвард ЦСКА Мусаев высказался о крупной победе над «Пари НН»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча 20 мая прошла в Нижнем Новгороде. Она завершилась со счётом 6:2 в пользу армейцев. Мусаев в этой игре отметился забитым мячом и голевой передачей,
«Получился хороший и результативный матч, создали много моментов. Да, пропустили два мяча, но я считаю, что это был хороший матч. Где находили мотивацию на матч? У спортсменов есть самолюбие, которое заставляет его выигрывать в любом упражнении на тренировках или в любом матче — здесь разницы нет. Это даже не обсуждается», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Ростов» (43). «Пари Нижний Новгород» продлил безвыигрышную серию, которая продолжается с 30 марта, до девяти матчей. Нижегородцы занимают 14‑е место в таблице (29 очков) и идут в зоне стыковых матчей.
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