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Форвард ЦСКА Мусаев высказался о крупной победе над «Пари НН»

Форвард ЦСКА Мусаев высказался о крупной победе над «Пари НН»
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча 20 мая прошла в Нижнем Новгороде. Она завершилась со счётом 6:2 в пользу армейцев. Мусаев в этой игре отметился забитым мячом и голевой передачей,

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'     1:3 Стоцкий – 48'     1:4 Давила – 56'     2:4 Босельи – 77'     2:5 Заболотный – 83'     2:6 Глебов – 90'    

«Получился хороший и результативный матч, создали много моментов. Да, пропустили два мяча, но я считаю, что это был хороший матч. Где находили мотивацию на матч? У спортсменов есть самолюбие, которое заставляет его выигрывать в любом упражнении на тренировках или в любом матче — здесь разницы нет. Это даже не обсуждается», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Ростов» (43). «Пари Нижний Новгород» продлил безвыигрышную серию, которая продолжается с 30 марта, до девяти матчей. Нижегородцы занимают 14‑е место в таблице (29 очков) и идут в зоне стыковых матчей.

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