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Капитан «Пари НН» Гоцук: перед игрой с «Крыльями» нам нужно восстановиться психологически

Капитан «Пари НН» Гоцук: перед игрой с «Крыльями» нам нужно восстановиться психологически
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Капитан футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук после разгромного поражения от ЦСКА (2:6) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о предстоящей встрече с «Крыльями Советов» в рамках 30-го тура чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'     1:3 Стоцкий – 48'     1:4 Давила – 56'     2:4 Босельи – 77'     2:5 Заболотный – 83'     2:6 Глебов – 90'    

«Сейчас на горячих эмоциях тяжело что-то говорить. У нас будет время для подготовки к последнему матчу с «Крыльями Советов». Прежде всего команде нужно восстановиться психологически», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Матч с самарскими «Крыльями Советов» пройдёт 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После матча с ЦСКА стало известно, что футбольный клуб «Пари НН» – первая команда в истории чемпионатов России, пропустившая 6+ голов в двух матчах подряд. После 29 туров нижегородцы занимают 14-е место, имея в активе 29 очков.

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