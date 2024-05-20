Капитан «Пари НН» Гоцук: перед игрой с «Крыльями» нам нужно восстановиться психологически

Капитан футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук после разгромного поражения от ЦСКА (2:6) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о предстоящей встрече с «Крыльями Советов» в рамках 30-го тура чемпионата.
«Сейчас на горячих эмоциях тяжело что-то говорить. У нас будет время для подготовки к последнему матчу с «Крыльями Советов». Прежде всего команде нужно восстановиться психологически», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.
Матч с самарскими «Крыльями Советов» пройдёт 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
После матча с ЦСКА стало известно, что футбольный клуб «Пари НН» – первая команда в истории чемпионатов России, пропустившая 6+ голов в двух матчах подряд. После 29 туров нижегородцы занимают 14-е место, имея в активе 29 очков.
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