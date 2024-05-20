«Ювентус» отыгрался с 0:3 и вырвал ничью в матче с «Болоньей»

21 мая состоялся матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Ювентус». Команды играли на стадионе « Ренато Далль'Ара» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Итоговый результат — 3:3.
В составе хозяев дубль на свой счёт записал защитник Риккардо Калафьори. Также одни голом отметился форвард Сантьяго Кастро. Гости ответили точными ударами нападающих Федерико Кьезы, Аркадиуша Милика и Кенана Йилдиза.
Отметим, что в первом круге чемпионата Италии по футболу эти команды уже играли друг с другом. Это произошло 27 августа 2023 года. Та игра завершилась вничью — 1:1.
Напомним, после 37 туров итальянской Серии «Болонья» набрала 68 очков и занимает третье место в таблице. «Ювентус» с 68 очками идёт четвёртым.
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