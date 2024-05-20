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Кто станет чемпионом России?

Кто станет чемпионом России?
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После 29 сыгранных туров сразу три команды всё ещё сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 50 очками пребывает на третьем месте.

Напомним, в 30-м туре чемпионата московское «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Зенит» будет принимать на своём поле «Ростов».

Редакция «Чемпионата» предлагает вам принять участие в опросе: кто станет чемпионом России в сезоне-2023/2024?

Напомним, восемь матчей заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в один день, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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