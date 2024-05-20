Игрок «Спартака» Игнатов высказался о назначении Деяна Станковича

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Я смотрел Лигу чемпионов в то время, когда он играл. Видел, как он выступал в «Интере», забивал с центра поля. Как футболист это легенда. Как тренер он тоже завоевал титулы. Будет интересно с ним поработать. Ждём, когда он приедет. Для меня любой тренер всегда авторитет, кто бы это ни был.

Слишкович остаётся в тренерском штабе «Спартака»? Да, мы рады. Владимир с нами уже очень долгое время. Знает нас и подход к каждому игроку. Хорошо, что он останется. Будет помогать нам, как сейчас», — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру».

16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. Сейчас временно обязанности рулевого команды исполняет Владимир Слишкович.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.