После 29 туров в чемпионате России по футболу московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 50 очками пребывает на третьем месте. «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата с 23 очками – южане потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ и досрочно вылетели в Первую лигу.

В зоне прямого вылета сейчас находится «Балтика». В активе калининградской команды 26 очков – она идёт на 15-м месте. При этом у «Балтики» ещё есть возможность спастись от прямого вылета и оказаться в зоне стыковых матчей, так как перед заключительным туром чемпионата России по футболу сразу у двух команд по 29 очков – у воронежского «Факела» (13-е место) и «Пари Нижний Новгород» (14-е место).

Редакция «Чемпионата» предлагает вам принять участие в опросе: кто вылетит из РПЛ напрямую (кроме «Сочи»)?

Напомним, по итогам сезона Российской Премьер-Лиги два клуба вылетают в Первую лигу напрямую. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, сыграют в стыках.