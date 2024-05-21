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Дмитрий Булыкин назвал причины напряжённой борьбы в чемпионской гонке РПЛ

Дмитрий Булыкин назвал причины напряжённой борьбы в чемпионской гонке РПЛ
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Бывший футболист «Локомотива» и нидерландского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Интрига в борьбе за чемпионский титул в РПЛ появилась из-за того, что «Зенит» стал слабее. Кроме того, появилось много команд среднего уровня. Теперь коллективы из нижней части турнирной таблицы могут обыграть участников чемпионской гонки. И сами претенденты на титул выступают не так мощно», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После 29 сыгранных туров сразу три команды всё ещё сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 50 очками пребывает на третьем месте.

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