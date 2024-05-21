Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после домашней победы над казанским «Рубином» (3:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Красно-белые, спасибо вам! За поддержку не только во вчерашнем матче, но и на всех домашних играх в сезоне. Вы – наша главная опора. Ждём вас дома и в сезоне-2024/2025!» – говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Напомним, 19 мая завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:1. После 29 туров чемпионата России по футболу «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.