«Бавария» нацелилась на хавбека «ПСЖ» Хави Симонса — Флориан Плеттенберг

«Бавария» в летнее трансферное окно планирует предпринять попытку покупки полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в колонке новостей Sky Sport Germany.

По данным источника, в трансфере заинтересован лично спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль, которому нравится игра Симонса. Но при этом формула потенциального перехода очень сложна, в том числе из-за неопределённости с новым главным тренером «Баварии» и высокого ценника, установленного «ПСЖ» за своего футболиста. Отмечается, что во французском клубе рассмотрят предложения по Хави Симонсу, если они будут включать в себя сумму в районе € 60-70 млн.

Напомним, минувший сезон 21-летний Хави Симонс провёл в составе «Лейпцига» на правах аренды. Он отыграл за немецкую команду 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отметился 15 голевыми передачами. Срок его арендного соглашения в «Лейпциге» истекает летом 2024 года, а контракт с «ПСЖ» – летом 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.