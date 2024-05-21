Тренер «Химок» Талалаев поздравил болельщиков, руководство и футболистов с выходом в РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поздравил болельщиков, руководство и футболистов с выходом в РПЛ, а также прокомментировал победу в матче 33-го тура Мелбет Первой лиги с «Кубанью» (1:0).

«Хочу поздравить болельщиков, руководителей, футболистов с выходом в РПЛ. Была высока цена ошибки — играли с напряжением, нервозностью. «Кубани» было полегче, результат не давил. Отдачей, стремлением, желанием удовлетворён. По качеству будем развиваться», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, после того как «Акрон» вчера, 20 мая, в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» под руководством Андрея Талалаева не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую и обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.