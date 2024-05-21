Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» — Relevo

Карим Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» — Relevo
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема разочаровался в жизни в Саудовской Аравии и хочет сменить команду. Об этом сообщает Relevo.

По сообщению источника, об этом Бензема поведал своим друзьям по возвращении на фоне восстановления от травмы во Францию. Форвард также недавно купил особняк в Мадриде и не горит желанием возвращаться в Саудовскую Аравию. При этом ради сохранения имиджа своей страны «Аль-Иттихад» не захочет расставаться с Бензема раньше, чем истечёт действующий контракт футболиста, в котором для нападающего предусмотрены финансовые условия, которые вряд ли повторит какой-либо европейский клуб.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что у французского футболиста есть конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Вы никогда не будете одни». Репортаж о прощании Клоппа с «Ливерпулем» прямо с «Энфилда»
«Вы никогда не будете одни». Репортаж о прощании Клоппа с «Ливерпулем» прямо с «Энфилда»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android