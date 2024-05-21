Салах обратился к Клоппу после ухода тренера из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к Юргену Клоппу, который покинул пост главного тренера по итогам сезона.

«Было здорово разделить с вами все эти трофеи и опыт за последние семь лет. Желаю вам удачи в будущем и надеюсь, что мы встретимся снова», — написал Салах в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце января Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выиграл семь трофеев.

Минувший сезон «Ливерпуль» завершил на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

Ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года.

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