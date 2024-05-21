Виктор Мозес назвал имя своего лучшего друга в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, с кем больше всего общался в московской команде.

«Кому отдам своё место в раздевалке? Наилю Умярову! Наиль — мой большой друг с самого первого дня здесь. Волшебный парень! Все стараются говорить на английском, но у Наиля лучший язык, он понимал меня лучше остальных. Мы классно общались всё это долгое время.

Наиль — очень профессиональный игрок. Надеюсь, однажды он станет капитаном «Спартака». Просто нужно ещё немного прибавить. Я верю, у него есть все качества, чтобы быть лидером. Спасибо всем за время в Москве, но Наиль — мой особенный друг», — сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе. 33-летний нигерийский футболист за это время сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 49 очков за 29 матчей.

Футболисты «Спартака» посетили матч Единой лиги: